Смерть Алексея Навального и любопытные совпадения

Сразу после объявления о смерти российского диссидента Алексея Навального в российской тюрьме посыпался целый каскад антироссийских заявлений, в котором продолжилась дальнейшая демонизация России и ее президента, а также и с другими целями.
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