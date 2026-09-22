Прокуратура РТ добивается увольнения следователя Ганиевой по утрате доверия

Прокуратура Татарстана добивается изменения формулировки в приказе об увольнении замначальника следственной части УВД Набережных Челнов Елены Ганиевой, следует из информации на сайте Вахитовского суда Казани.
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