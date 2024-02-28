Трампу отказали в отсрочке выплаты $454 млн по делу о мошенничестве

REUTERS/Sam Wolfe/File Photo Судья апелляционного суда Нью-Йорка отказал бывшему американскому президенту Дональду Трампу в отсрочке выплаты штрафа в 454 млн долларов по делу о мошенничестве во время оценки стоимости активов его компании Trump Organization, говорится в судебном решении.