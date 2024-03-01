СК расследует хищение зарплат 80 «мертвых душ» в Военно-космической академии

В документах об опытно-конструкторских работах (ОКР) Военно-космической академии им. А. Ф. Можайского по заказу Минобороны фигурируют более 80 сотрудников, на самом деле не принимавших участия в этих работах, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на осведомленный о ходе следствия источник.
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