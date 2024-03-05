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Рабочие меры поддержки: в России стало больше многодетных семей

Рабочие меры поддержки: в России стало больше многодетных семей

СИРИУС, 5 марта, ФедералПресс. Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова приняла участие во Всемирном фестивале молодежи, где отметила, что многодетных семей в нашей стране с каждым годом становится все больше.

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