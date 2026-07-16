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Федоров выступил с критикой после ухода с поста министра обороны

Бывший министр обороны Украины Михаил Федоров публично выступил с критикой после своей отставки. По данным The Wall Street Journal, он выразил недовольство кадровым решением и обвинил главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в препятствовании реформам в армии.

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