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В России предложили возродить систему начисления оценок за поведение в школах

В России предложили возродить систему начисления оценок за поведение в школах

Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров призвал возродить в школах систему начисления оценок за поведение.

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