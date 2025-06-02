«И ключи от квартиры…»: обнародован текст мирного плана Украины для встречи в Стамбуле

Anna

Народ ждёт решительных действий. Надоели игры в гуманизм,демократию ( где она находится?), дипломатические игры. Всё фактически, прощается: у нас убивают сотнями мирных жителей, а это зелёное чмо только усмехается и требует! встречи с ВВ. Этот вон-й, не меняющий на себе тряпьё,не имеет такого права!