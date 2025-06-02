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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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«И ключи от квартиры…»: обнародован текст мирного плана Украины для встречи в Стамбуле

«И ключи от квартиры…»: обнародован текст мирного плана Украины для встречи в Стамбуле

БлокнотРУ Украинский меморандум - это ультиматум, оценил политолог Сергей Марков. Мирный план по-украински «слили», так что до встречи делегаций двух стран в Стамбуле, которая состоится уже завтра, 2 июня, уже можно узнать о «хотелках» киевского режима.

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Комментарии
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Т
Тульнов
Да!🤔 Хотя непонятно почему?🤨
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22 час.
Anna
Народ ждёт решительных действий. Надоели игры в гуманизм,демократию ( где она находится?), дипломатические игры. Всё фактически, прощается: у нас убивают сотнями мирных жителей, а это зелёное чмо только усмехается и требует! встречи с ВВ. Этот вон-й, не меняющий на себе тряпьё,не имеет такого права!
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22 час.
Хамит Сабиров
можно и без объявления войны, признать законодательно краину террористическим государством. А с террористами может быть только один разговор уничтожение.
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21 час.
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