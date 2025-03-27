Мощный пожар охватил отель в турецком городе Бурса

www.globallookpress.com/Belkin Alexey/news.ru В Турции на горнолыжном курорте Улудаг горит отель, один человек погиб, четверых удалось спасти, сообщил в эфире CNN TÜRK мэр столичного муниципалитета Бурса.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии