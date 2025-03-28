Быстро нашел замену? Сын Ирины Дубцовой вышел в свет с новой спутницей после расставания с Худяковой

19-летний сын певицы Ирины Дубцовой Артем вышел в свет с новой девушкой. Пока неизвестно, какие их связывают отношения, но журналисты выяснили, что сопровождала на светском мероприятии молодого человека блогерша Анна Ру.
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