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Мода и Шоу-бизнес

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  • сергей кудряшов
    кто то в администрации отжал эти бабки 2000%Новосибирец не по...
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Быстро нашел замену? Сын Ирины Дубцовой вышел в свет с новой спутницей после расставания с Худяковой

Быстро нашел замену? Сын Ирины Дубцовой вышел в свет с новой спутницей после расставания с Худяковой

19-летний сын певицы Ирины Дубцовой Артем вышел в свет с новой девушкой. Пока неизвестно, какие их связывают отношения, но журналисты выяснили, что сопровождала на светском мероприятии молодого человека блогерша Анна Ру.

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