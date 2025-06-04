Политика как он...
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Грузия сменила попавшего под западные санкции генпрокурора

Грузия сменила попавшего под западные санкции генпрокурора

Генеральный прокурор Грузии Георгий Габиташвили, ранее попавший под санкции Великобритании за якобы серьезные нарушения прав человека во время подавления радикальных антиправительственных акций в 2024 году, отныне возглавит Службу государственного аудита, заявил в среду председатель парламента Шалва Папуашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

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