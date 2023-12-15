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Шольц предложил Орбану попить кофе во время переговоров о членстве Киева в ЕС

Шольц предложил Орбану попить кофе во время переговоров о членстве Киева в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на саммите Европейского союза в Брюсселе, где обсуждалось членство Украины в ЕС, выйти из зала и выпить кофе, когда обсуждения зашли в тупик.

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