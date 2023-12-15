Шольц предложил Орбану попить кофе во время переговоров о членстве Киева в ЕС

Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану на саммите Европейского союза в Брюсселе, где обсуждалось членство Украины в ЕС, выйти из зала и выпить кофе, когда обсуждения зашли в тупик.