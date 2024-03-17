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Хосе Альварадо получил технический фол за споры с арбитром, после того как ему разбили губу

Хосе Альварадо получил технический фол за споры с арбитром, после того как ему разбили губу

Защитник «Нового Орлеана» получил удар локтем от Скута Хендерсона и упал на паркет. Эпизод остался без внимания со стороны арбитров матча.

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