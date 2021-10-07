Мировое обозрение

55 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Nikson_KA i
    Они у себя там русских вытесняют, а мы им за это еще и русской земли нарежем. Молодцы у нас правители.Россия отдаст мил...
  • Россиянин
    Таким образом, Верховная Рада превращается в КВН.Новый спикер Верх...
  • Юрий Ded
    Автор Щелич . 76 лет . Был в яблоко теперича перебрался в кресло ЕР . Вот объясните мне чё в думе делает дед в возрас..."220 рублей на че...

Журналисты Financial Times связали откат роста цен на газ с выступлением Путина

Журналисты Financial Times связали откат роста цен на газ с выступлением Путина

Исходя из данных с торгов на ICE Futures, стоимость газовых фьючерсов, достигшая в среду своего исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, резко упала на более 600 долларов, а к расчетной цене вторника еще на десять процентов.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх