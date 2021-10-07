Журналисты Financial Times связали откат роста цен на газ с выступлением Путина

Исходя из данных с торгов на ICE Futures, стоимость газовых фьючерсов, достигшая в среду своего исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, резко упала на более 600 долларов, а к расчетной цене вторника еще на десять процентов.
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