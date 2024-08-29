В Челябинской области появилась новая мера поддержки многодетных семей

ЧЕЛЯБИНСК, 29 августа, ФедералПресс. В Челябинской области многодетной семье с доходом ниже прожиточного минимума для трудоспособного населения будет предоставляется дополнительная мера социальной поддержки.
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