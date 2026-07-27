Будь в курсе✴
ГлавнаяПравила
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Будь в курсе✴

37 075 подписчиков

Путин назвал место российской экономики по Европе

Путин назвал место российской экономики по Европе

Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что валовый внутренний продукт страны по паритету покупательной способности остается на четвертом месте в мире и на первом в Европе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВЮ
Вальтер Юпитерский
Да мы впереди планеты всей!!! Ни Америки, ни Китая и близко нет. Все мы только на крутых тачках ездим. Бензина-то нет. Приходится пересаживаться на самокаты, и теперь ни Америка, ни Китай нас до конца столетия не догонят!!! Правильно правит дедушка Путин. Чтоб мы без его правления делали? А?
Ответить
1 м.