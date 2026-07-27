Путин назвал место российской экономики по Европе

ВЮ

Вальтер Юпитерский

Да мы впереди планеты всей!!! Ни Америки, ни Китая и близко нет. Все мы только на крутых тачках ездим. Бензина-то нет. Приходится пересаживаться на самокаты, и теперь ни Америка, ни Китай нас до конца столетия не догонят!!! Правильно правит дедушка Путин. Чтоб мы без его правления делали? А?