Президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы заявил, что валовый внутренний продукт страны по паритету покупательной способности остается на четвертом месте в мире и на первом в Европе.
Путин назвал место российской экономики по Европе
Комментарии
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ВЮ
Вальтер Юпитерский
Да мы впереди планеты всей!!! Ни Америки, ни Китая и близко нет. Все мы только на крутых тачках ездим. Бензина-то нет. Приходится пересаживаться на самокаты, и теперь ни Америка, ни Китай нас до конца столетия не догонят!!! Правильно правит дедушка Путин. Чтоб мы без его правления делали? А?
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