Предложение, от которого сложно отказаться. Newegg уценил 12-ядерный Ryzen 9 9900X до 273 долларов, бесплатным бонусом идет СЖО Cooler Master Elite Liquid 240

По нынешним временам дорогого «железа» такое предложение — редкостьРетейлер Newegg снизил стоимость 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 9900X до 273 долларов в рамках новой акции, то есть относительно прежней цены новая ниже на 130 долларов.