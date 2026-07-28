Предложение, от которого сложно отказаться. Newegg уценил 12-ядерный Ryzen 9 9900X до 273 долларов, бесплатным бонусом идет СЖО Cooler Master Elite Liquid 240

По нынешним временам дорогого «железа» такое предложение — редкостьРетейлер Newegg снизил стоимость 12-ядерного процессора AMD Ryzen 9 9900X до 273 долларов в рамках новой акции, то есть относительно прежней цены новая ниже на 130 долларов.
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