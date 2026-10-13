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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков ограничил доступ к аккаунту в социальной сети, в профиле нет фотографий. Форвард «Филадельфии» набрал 2 очка в 7 матчах сезона

Нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков ограничил доступ к фотографию в своем аккаунте в социальной сети.

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