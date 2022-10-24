Lexus BX 2023 — новый компактный кроссовер с «корнями» от Toyota Yaris Cross рассекретили на фото

В ближайшие месяцы компания Lexus может представить свой новый компактный кроссовер, название которого не подтверждено, но уже было показано его тизерное изображение, ставшее основой для рендера того, как может выглядеть серийная версия авто.
В ближайшие месяцы компания Lexus может представить свой новый компактный кроссовер, название которого не подтверждено, но уже было показано его тизерное изображение, ставшее основой для рендера того, как может выглядеть серийная версия авто.
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