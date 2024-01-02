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В Госдуме назвали вмешательством в дела РФ новогоднее поздравление посольства США

В Госдуме назвали вмешательством в дела РФ новогоднее поздравление посольства США

Новогоднее обращение посольства США в Москве к россиянам является провокацией. Такое мнение выразил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

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Комментарии
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Анатолий Анатольев
За такое, надо уже 500м волной накрыть США!!! 120 стран будут БЛАГОДАРНЫ, а 49 изменят лицо после операции на нем!
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4 час.
Вик Норд
Давно пора выслать...,враг,беспощадный,циничный,и наглый,воюющий с нами на ВСЕХ уровнях,и фронтах,и ЭТОТ посол дерьма в России???
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3 час.

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