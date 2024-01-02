В Госдуме назвали вмешательством в дела РФ новогоднее поздравление посольства США

Новогоднее обращение посольства США в Москве к россиянам является провокацией. Такое мнение выразил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
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