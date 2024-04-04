Суд рассмотрел апелляцию по делу скинхедов, которые зарезали мигранта в центре Тулы

Тульский областной суд рассмотрел апелляцию по делу об убийстве гражданина Узбекистана. Преступление было совершено в сентябре 2007 года, при этом подозреваемые были задержаны лишь спустя полтора десятка лет.
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