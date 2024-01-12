В Польше прошли массовые протесты оппозиции

Десятки тысяч сторонников оппозиции собрались в четверг перед зданием польского парламента, чтобы выразить протест против тюремного заключения двух бывших чиновников: министра и его заместителя, осужденных за злоупотребление властью.
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