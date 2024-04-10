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Грохотало на весь район: жителей Челябинска напугала пальба на окраине Северо-Запада

Грохотало на весь район: жителей Челябинска напугала пальба на окраине Северо-Запада

Двое мужчин стреляли в воздух во дворе жилого дома. Нашли их по коробке.А они и не знали, что их снимают! Во вторник, 9 апреля, двое мужчин устроили стрельбища на окраине Челябинска, в жилом дворе новостройки по ул.

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