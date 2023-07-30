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Беспокойный Токио, доза Зели и ребенок без сперматозоида

Беспокойный Токио, доза Зели и ребенок без сперматозоида

 утренний кофе с EADaily Какие новости? А как обычно — дурные. Помните, был такой американский фильм «Этот безумный, безумный, безумный мир».

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Комментарии
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Борис Леонтьев
Ваши знакомые родились в РФ или СССР и для них существует «Програма переселения соотечественников», захотят вернуться - значит вернуться. Но ведь тогда о них стоит и говорить как о россиянах, которые хотят вернуться, а отнюдь не как о просыпающихся европейцах, начинающих менять своё отношение к России и себе.
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23 час.
Tajana Bekov
Но я хочу сказать и не соотечественниках. Лично знаю людей, чехов, которые уже переехали в Россию. Даже одного, который в ДНР...Знаю немцев, которые не наши соотечественники. А Вы не видите те забастовки в Европе?)) &quot; Программа перенаселения...&quot; Простой человек не может себе это позволить. Без денег , поддержки, знакомых...Не приедешь в поле...)) Да и сами документы требуют денег и время. Не все так просто, к сожалению.
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23 час.
Аркадий Цыганов
Осознание что идиоты правители как козлы ведут на убой у европейцев уже есть, но говорят пока шёпотом.
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14 час.

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