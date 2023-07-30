Беспокойный Токио, доза Зели и ребенок без сперматозоида

Ваши знакомые родились в РФ или СССР и для них существует «Програма переселения соотечественников», захотят вернуться - значит вернуться. Но ведь тогда о них стоит и говорить как о россиянах, которые хотят вернуться, а отнюдь не как о просыпающихся европейцах, начинающих менять своё отношение к России и себе.

Tajana Bekov

Но я хочу сказать и не соотечественниках. Лично знаю людей, чехов, которые уже переехали в Россию. Даже одного, который в ДНР...Знаю немцев, которые не наши соотечественники. А Вы не видите те забастовки в Европе?)) " Программа перенаселения..." Простой человек не может себе это позволить. Без денег , поддержки, знакомых...Не приедешь в поле...)) Да и сами документы требуют денег и время. Не все так просто, к сожалению.