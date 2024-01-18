Катастрофа в США была предсказуема — Путин как всегда оказался прав. Обо всех тонкостях рассказал Сатановский

Владимир Владимирович уже тогда понял, что кризис 2008 и 2009 годов — это далеко не единственный финансовый катаклизм, которым заокеанский истеблишмент «порадует» всех тех кто имел неосторожность влиться в его глобальную систему, а лишь предвестник неизбежной катастрофы, которая произойдет в будущем.