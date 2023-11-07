Почти 20 гектаров земли выделили под строительство спорткомплексов в Москве

С начала года Москва выделила почти 20 гектаров земли под строительство спортивных комплексов. Они появятся на западе, севере, северо-западе, юго-востоке, юге и в центре столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин в Telegram-канале.
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