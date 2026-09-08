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Ушла из большого кино после Монако: как сейчас живёт звезда «Бедной Насти» Анна Горшкова

Ушла из большого кино после Монако: как сейчас живёт звезда «Бедной Насти» Анна Горшкова

В начале двухтысячных её героинь обсуждали на каждом углу: коварная Полина из «Бедной Насти», влюблённая Даша из «Двух судеб».

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