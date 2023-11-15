Оживленную трассу в Свердловской области перекрыли из-за непогоды 15 ноября

Участок дороги Екатеринбург - Тюмень закрыт до полной расчистки от снега.В ГИБДД Свердловской области предупредили о введении временных ограничений для всех видов транспорта на федеральной автодороге "Екатеринбург — Тюмень" обход посёлка Белоярский с 1 по 17 км.