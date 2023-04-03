Канцелярия президента Дуды: Польша поставила Украине несколько истребителей МиГ-29

Варшава поставила киевской стороне несколько самолетов МиГ-29. С соответствующим заявлением, как передает РИА Новости, выступила канцелярия польского президента Анджея Дуды.
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