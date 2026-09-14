Сергей Лебедев (Лохматый) После почти суточной массированной атаки, в которой, по поступающим оценкам, было задействовано около тысячи «Гераней-2» и реактивных «Гераней-4», следующие сутки на первый взгляд выглядят почти спокойными.
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Россия! ВПЕРЁД!! Пока ВСЯ бандеросрань не сдохнет! Пускай остаётся Украина, а присвоившая себе Украину БандероЖОПия пускай СДОХНЕТ!!