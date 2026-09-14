Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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14 сентября. После тысячи «Гераней» — 47 ударных эпизодов. Почему «обычные» сутки страшнее рекорда

14 сентября. После тысячи «Гераней» — 47 ударных эпизодов. Почему «обычные» сутки страшнее рекорда

Сергей Лебедев (Лохматый)    После почти суточной массированной атаки, в которой, по поступающим оценкам, было задействовано около тысячи «Гераней-2» и реактивных «Гераней-4», следующие сутки на первый взгляд выглядят почти спокойными.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Гулька
Гулькаизменено

Давно бы так! Еще в самом начале надо было так действовать, а не на 5 год войны, когда столько НАШИХ людей убито, покалечено, стало инвалидами...