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«Диана держится молодцом»: Диана Бичарова рассказала о тяжелой болезни Шурыгиной в СИЗО

«Диана держится молодцом»: Диана Бичарова рассказала о тяжелой болезни Шурыгиной в СИЗО

Блогерша Диана Шурыгина, обвиняемая в распространении порнографии, тяжело заболела в СИЗО. Об этом рассказала её подруга и бывший продюсер Диана Бичарова, передаёт «КП».

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