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Орбан сообщил о победе его партии «Фидес» на парламентских выборах Венгрии и внесении Зеленского в список своих противников

Орбан сообщил о победе его партии «Фидес» на парламентских выборах Венгрии и внесении Зеленского в список своих противников

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан внес президента Украины Владимира Зеленского в список противников правящей партии страны «Фидес».

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