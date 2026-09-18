ИА "Русский ГУП Продакшн" Как стало известно, мигрантка из Таджикистана Манижа, получившая в 14 лет гражданство России, удостоилась медали на своей родине.
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Насколько помниться протеже ей на Евровидение делал Филипп Бедросович.
И какая тварь посылала эту мочалка на евровидение?
А это та певичка, которую поддерживает старушка Пугачева и которой( старушке), Песков ручки облобызал?🤔
Нет мигрантов…!!! Нет проблем…!!!
Пересмотреть все гражданства и т.п. с 1991 года...!!!
Всё говно черножопое всей отарой в товарных вагонах, как баранов, на прекрасную историческую родину Чурбанистан навсегда, не нужны они здесь совсем...!!!
И там учатся, женятся, рожают, молятся, работают, умирают и т.п. поднимают из лежаче-мёртвого состояния свою великую страну Чурбанистан...!!!
Гнать её из России. И поскорей.А то будут новые пакости и гадости с её стороны.
Почему иноагенты чувствуют себя в России вольготно!?
Шлюшка манижка докрутится,вонь.