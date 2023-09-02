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Патрик Беверли поддержал Уэстбрука: «Выпускать Расса со скамейки было не лучшей идеей «Лейкерс». Он был сердцем команды»

Экс-игрок «Лейкерс» Патрик Беверли поддержал другого бывшего баскетболиста команды Расселла Уэстбрука, который часто подвергался критике и с которым «озерники» предпочли расстаться по ходу прошлого сезона.

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