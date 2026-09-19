Почему киевскому режиму приходится отлавливать людей на улицах, чтобы пополнять ряды ВСУ? Почему фиксируется такое количество пустившихся в бега военнослужащих? Почему такой отток мужчин призывного возраста в страны, предоставляющие убежище беженцам? Почему пропаганда на Украине активизирует усилия по вербовке женщин на фронт, а в медиа запущена дискуссия о целесообразности их мобилизации? Этими вопросами в своём телеграм-канале задаётся экс-командир бригады «Восток» НМ ДНР Александр Ходаковский.