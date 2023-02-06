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За пять лет новостройки в Москве подорожали на 85,6%

За пять лет новостройки в Москве подорожали на 85,6%

Первичное жилье в старых границах Москвы за последние пять лет подорожало на 85,6%. Однако на рынке по-прежнему есть бюджетные проекты, где средняя стоимость квартиры не превышает 6 млн рублей, сообщили «Известиям» аналитики компании «Метриум».

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