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Георгий Джикия: «Если бы не получилось подписать контракт летом, задумался бы о своем будущем в футболе»

32-летний защитник Георгий Джикия допустил, что мог завершить карьеру, если бы не перешел в «Локомотив».

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