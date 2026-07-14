Рабочий лишился ноги из-за упавшей стены на стройке в Алейске

Мужчина лишился ноги на стройке в Алейске. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Алтайскому краю, за инцидент перед судом ответит индивидуальный предприниматель, который привлек пострадавшего к работе.
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