Умер оскароносный продюсер фильмов «Крестный отец» и «Малышка на миллион» Радди

Альберт (Ал) С. Радди, получивший два «Оскара» за продюсирование фильмов «Крестный отец» и «Малышка на миллион», умер 25 мая в Медицинском центре Рональда Рейгана при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни в возрасте 94 лет, сообщил портал Deadline со ссылкой на представителя семьи.