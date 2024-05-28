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Умер оскароносный продюсер фильмов «Крестный отец» и «Малышка на миллион» Радди

Умер оскароносный продюсер фильмов «Крестный отец» и «Малышка на миллион» Радди

Альберт (Ал) С. Радди, получивший два «Оскара» за продюсирование фильмов «Крестный отец» и «Малышка на миллион», умер 25 мая в Медицинском центре Рональда Рейгана при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе после непродолжительной болезни в возрасте 94 лет, сообщил портал Deadline со ссылкой на представителя семьи.

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