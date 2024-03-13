В США указали на опасно низкий уровень боеприпасов на складах

В США забеспокоились о заканчивающихся боеприпасах в свете их отправки на Украину. Так, американский сенатор Джеймс Дэвид Вэнс представил законопроект о проведении оценки состояния национального военно-промышленного комплекса, передает ТАСС.
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