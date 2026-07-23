Офисный корпус с террасами сдан в районе Коммунарка

В Новомосковском районе на территории бизнес-парка введена в эксплуатацию вторая очередь, соответствующее разрешение оформил Мосгосстройнадзор.
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