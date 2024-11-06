Тренер "Динамо" Личка не стал извиняться за мат на пресс-конференции

Главный тренер московского "Динамо" Марцел Личка после первого матча плей-офф Кубка России против "Локомотива" заявил, что не будет публично извиняться за нецензурное слово, сказанное на послематчевой пресс-конференции по итогам игры с "Ростовом".
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