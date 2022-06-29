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Nokian Tyres уходит из России. Для компании это был ключевой рынок, теперь её ждут огромные убытки

Nokian Tyres уходит из России. Для компании это был ключевой рынок, теперь её ждут огромные убытки

Финский производитель шин Nokian Tyres покинет российский рынок из-за военных действий на Украине и санкций, введенных против России.

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