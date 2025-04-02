Hyundai представила Insteroid — концепт электромобиля в стиле гоночных симуляторов ...

Hyundai представила Insteroid — концепт электромобиля в стиле гоночных симуляторовКомпания Hyundai представила на выставке в Сеуле концептуальный электромобиль Insteroid, основой которого стал уже выпускаемый серийно компактный кроссовер Inster.
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