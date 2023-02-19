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Основатель «Востока» Ходаковский предложил передавать россиян, поддерживающих власти Украины, Киеву для восполнения боевых потерь

Основатель «Востока» Ходаковский предложил передавать россиян, поддерживающих власти Украины, Киеву для восполнения боевых потерь

Александр Ходаковский предложил передавать граждан Российской Федерации, которые поддерживают власти Украины, Киеву для восполнения его боевых потерь.

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