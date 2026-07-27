Командир штурмовой роты рассказал о трудностях солдат ВСУ на краснолиманском направлении. Согласно его словам, бойцы страдают от нехватки еды и воды, но не могут сдаться из-за угроз командования их семьям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии