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Царьград

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Минобороны: ВСУ на Краснолиманском направлении испытывают голод

Минобороны: ВСУ на Краснолиманском направлении испытывают голод

Командир штурмовой роты рассказал о трудностях солдат ВСУ на краснолиманском направлении. Согласно его словам, бойцы страдают от нехватки еды и воды, но не могут сдаться из-за угроз командования их семьям.

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