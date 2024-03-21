Селидово! Охота на «Цунами»: ночью раскрошен пункт дислокации штурмовиков ВСУ

Противник расположил свои силы в здании местного отдела полиции – по нему и ударили двумя ракетами. Как сообщает ресурс, раскрошено место дислокации представителей штурмового батальона «Цунами» МВД Украины: есть данные, что уничтожено от 15 до 20 человек, еще около 20 – ранены.
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