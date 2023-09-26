Висящий провод, замеченный на улице Пушкина в Лобне, убран

Городские коммунальные службы оперативно отреагировали на обращение жителя. В одном из пабликов, посвященных Лобне в социальных сетях, житель отметил, что на улице Пушкина, дом 2 замечен электрический провод, который висит близко к проезжей части.
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