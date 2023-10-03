Рублев и Хачанов не смогли выйти в финал парного разряда в Пекине

Карен Хачанов и Андрей Рублев проиграли в полуфинале парного разряда на турнире в Пекине. В Пекине завершился полуфинальный матч хардового турнира категории ATP-500 в мужском парном разряде, в котором дуэт Андрея Рублева и Карена Хачанова встречался с нидерландск-британским дуэтом Весли Колхофа и Нила Скупски.