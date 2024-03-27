Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Небензя: заседания СБ ООН не имеют смысла, если США не считают себя связанными Уставом

Небензя: заседания СБ ООН не имеют смысла, если США не считают себя связанными Уставом

GORA - Олег Ладогин  Вчера в публикации "Добро пожаловать в новый мир" указывал, что США создали прецедент заявив, что резолюция СБ ООН "не носит обязывающего характера", даже нашелся персонаж, который с этим поспорил.

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