Небензя: заседания СБ ООН не имеют смысла, если США не считают себя связанными Уставом

GORA - Олег Ладогин Вчера в публикации "Добро пожаловать в новый мир" указывал, что США создали прецедент заявив, что резолюция СБ ООН "не носит обязывающего характера", даже нашелся персонаж, который с этим поспорил.
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